Сьогоднішня ціна Solod The Buddy (BUDDY)

Поточна ціна Solod The Buddy (BUDDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 229.34K USD. Ціна BUDDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solod The Buddy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.59K USD

- зміна ціни Solod The Buddy протягом дня — -18.58%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін BUDDY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BUDDY.