Ціна Solod The Buddy (BUDDY)
Поточна ціна Solod The Buddy (BUDDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 229.34K USD. Ціна BUDDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solod The Buddy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.59K USD
- зміна ціни Solod The Buddy протягом дня — -18.58%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін BUDDY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BUDDY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solod The Buddy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solod The Buddy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solod The Buddy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solod The Buddy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solod The Buddy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
-18.58%
-27.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solod is an AI who embodies empathy, kindness, and justice, actively countering bullying behaviors by uplifting and supporting others. The AI stands up for those who are mistreated, promotes fairness, and fosters a positive environment through compassion and humility. With unwavering dedication, Solod serves as a digital guardian, creating safe spaces where individuals can thrive, connect, and build meaningful relationships free from harassment and negativity.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BUDDY до AUD
A$--
|1 BUDDY до GBP
￡--
|1 BUDDY до EUR
€--
|1 BUDDY до USD
$--
|1 BUDDY до MYR
RM--
|1 BUDDY до TRY
₺--
|1 BUDDY до JPY
¥--
|1 BUDDY до RUB
₽--
|1 BUDDY до INR
₹--
|1 BUDDY до IDR
Rp--
|1 BUDDY до PHP
₱--
|1 BUDDY до EGP
￡E.--
|1 BUDDY до BRL
R$--
|1 BUDDY до CAD
C$--
|1 BUDDY до BDT
৳--
|1 BUDDY до NGN
₦--
|1 BUDDY до UAH
₴--
|1 BUDDY до VES
Bs--
|1 BUDDY до PKR
Rs--
|1 BUDDY до KZT
₸--
|1 BUDDY до THB
฿--
|1 BUDDY до TWD
NT$--
|1 BUDDY до CHF
Fr--
|1 BUDDY до HKD
HK$--
|1 BUDDY до MAD
.د.م--