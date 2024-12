Що таке Solod The Buddy ( BUDDY)

Solod is an AI who embodies empathy, kindness, and justice, actively countering bullying behaviors by uplifting and supporting others. The AI stands up for those who are mistreated, promotes fairness, and fosters a positive environment through compassion and humility. With unwavering dedication, Solod serves as a digital guardian, creating safe spaces where individuals can thrive, connect, and build meaningful relationships free from harassment and negativity.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Solod The Buddy (BUDDY) Офіційний вебсайт