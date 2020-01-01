Токеноміка Solnic (SOLNIC) Дізнайтеся ключову інформацію про Solnic (SOLNIC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Solnic (SOLNIC) The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain. Офіційний вебсайт: https://www.solniccoin.io Купити SOLNIC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Solnic (SOLNIC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Solnic (SOLNIC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,54M $ 3,54M $ 3,54M Загальна пропозиція: $ 939,87M $ 939,87M $ 939,87M Циркуляційна пропозиція: $ 939,87M $ 939,87M $ 939,87M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,54M $ 3,54M $ 3,54M Історичний максимум: $ 0,01108836 $ 0,01108836 $ 0,01108836 Історичний мінімум: $ 0,00290478 $ 0,00290478 $ 0,00290478 Поточна ціна: $ 0,00375289 $ 0,00375289 $ 0,00375289 Дізнайтеся більше про ціну Solnic (SOLNIC)

Токеноміка Solnic (SOLNIC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Solnic (SOLNIC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOLNIC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOLNIC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOLNIC, досліджуйте ціну токена SOLNIC в реальному часі!

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