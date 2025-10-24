Актуальна ціна SolNav AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SOLNAV до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SOLNAV на MEXC вже зараз.Актуальна ціна SolNav AI сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SOLNAV до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SOLNAV на MEXC вже зараз.

Ціна SolNav AI (SOLNAV)

Актуальна ціна 1 SOLNAV до USD:

$0,00044774
$0,00044774
+3,00%1D
Графік ціни SolNav AI (SOLNAV) в реальному часі
Інформація щодо ціни SolNav AI (SOLNAV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,00638547
$ 0,00638547

$ 0
$ 0

+0,22%

+3,04%

-9,04%

-9,04%

Актуальна ціна SolNav AI (SOLNAV) становить --. За останні 24 години SOLNAV торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SOLNAV становить $ 0,00638547, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SOLNAV змінився на +0,22% за останню годину, +3,04% за 24 години та на -9,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SolNav AI (SOLNAV)

$ 44,84K
$ 44,84K

--
--

$ 67,24K
$ 67,24K

99,94M
99,94M

149 850 113,5163583
149 850 113,5163583

Поточна ринкова капіталізація SolNav AI — $ 44,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOLNAV — 99,94M, зі загальною пропозицією 149850113.5163583. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 67,24K.

Історія ціни SolNav AI (SOLNAV) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolNav AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolNav AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolNav AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolNav AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,04%
30 днів$ 0-44,67%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке SolNav AI (SOLNAV)

Drive to Earn AI Navigation

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс SolNav AI (SOLNAV)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни SolNav AI (USD)

Скільки коштуватиме SolNav AI (SOLNAV) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SolNav AI (SOLNAV) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SolNav AI.

Перегляньте прогноз ціни SolNav AI вже зараз!

SOLNAV до місцевих валют

Токеноміка SolNav AI (SOLNAV)

Розуміння токеноміки SolNav AI (SOLNAV) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SOLNAV зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про SolNav AI (SOLNAV)

Скільки сьогодні коштує SolNav AI (SOLNAV)?
Актуальна ціна SOLNAV у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SOLNAV до USD?
Поточна ціна SOLNAV до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SolNav AI?
Ринкова капіталізація SOLNAV — $ 44,84K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SOLNAV?
Циркуляційна пропозиція SOLNAV — 99,94M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SOLNAV?
SOLNAV досяг історичної максимальної ціни у 0,00638547 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SOLNAV?
Історична мінімальна ціна SOLNAV становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SOLNAV?
Актуальний обсяг торгівлі SOLNAV за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SOLNAV цього року?
SOLNAV може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SOLNAV для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для SolNav AI (SOLNAV)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 160,05

$3 973,00

$0,16859

$192,67

$20,1839

$3 973,00

$111 160,05

$192,67

$2,4394

$1 134,31

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,6517

$0,00000795

$49,14

$0,5758

$0,01902

