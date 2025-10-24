Інформація щодо ціни SolNav AI (SOLNAV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00638547$ 0,00638547 $ 0,00638547 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,22% Зміна ціни (1 дн.) +3,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,04%

Актуальна ціна SolNav AI (SOLNAV) становить --. За останні 24 години SOLNAV торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SOLNAV становить $ 0,00638547, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SOLNAV змінився на +0,22% за останню годину, +3,04% за 24 години та на -9,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SolNav AI (SOLNAV)

Ринкова капіталізація $ 44,84K$ 44,84K $ 44,84K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 67,24K$ 67,24K $ 67,24K Циркуляційне постачання 99,94M 99,94M 99,94M Загальна пропозиція 149 850 113,5163583 149 850 113,5163583 149 850 113,5163583

Поточна ринкова капіталізація SolNav AI — $ 44,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOLNAV — 99,94M, зі загальною пропозицією 149850113.5163583. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 67,24K.