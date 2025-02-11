Ціна SolMash (MASH)
Поточна ціна SolMash (MASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolMash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.26 USD
- зміна ціни SolMash протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolMash до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolMash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolMash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolMash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-68.49%
|60 днів
|$ 0
|-76.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolMash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solmash is a vibrant, community-focused open platform committed to Solana, with the goal of becoming a leading hub in this field. It provides a welcoming space for users to develop, contribute to, and shape Solana projects through Solmash. The platform is structured to feature an essential launch protocol, aimed at boosting involvement from open-source developers and various communities within the Solana ecosystem. This effort is designed to enable them to engage actively and benefit from the ongoing development and expansion of Solana.
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