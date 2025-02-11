Ціна SolMaker (MAKER)
Поточна ціна SolMaker (MAKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAKER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolMaker:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.86 USD
- зміна ціни SolMaker протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MAKER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MAKER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolMaker до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolMaker до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolMaker до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolMaker до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+6.37%
|60 днів
|$ 0
|+1.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolMaker: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-15.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We offer a diverse range of Solana on-chain robots at our dapp, from market-making to copycat trading bots.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MAKER до AUD
A$--
|1 MAKER до GBP
￡--
|1 MAKER до EUR
€--
|1 MAKER до USD
$--
|1 MAKER до MYR
RM--
|1 MAKER до TRY
₺--
|1 MAKER до JPY
¥--
|1 MAKER до RUB
₽--
|1 MAKER до INR
₹--
|1 MAKER до IDR
Rp--
|1 MAKER до PHP
₱--
|1 MAKER до EGP
￡E.--
|1 MAKER до BRL
R$--
|1 MAKER до CAD
C$--
|1 MAKER до BDT
৳--
|1 MAKER до NGN
₦--
|1 MAKER до UAH
₴--
|1 MAKER до VES
Bs--
|1 MAKER до PKR
Rs--
|1 MAKER до KZT
₸--
|1 MAKER до THB
฿--
|1 MAKER до TWD
NT$--
|1 MAKER до CHF
Fr--
|1 MAKER до HKD
HK$--
|1 MAKER до MAD
.د.م--