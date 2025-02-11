Ціна SOLLY (SOLLY)
Поточна ціна SOLLY (SOLLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOLLY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.12 USD
- зміна ціни SOLLY протягом дня — -1.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SOLLY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SOLLY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOLLY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SOLLY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SOLLY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SOLLY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.66%
|30 днів
|$ 0
|-13.84%
|60 днів
|$ 0
|-28.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SOLLY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
-1.66%
-6.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SOLLY is a unique memecoin inspired by Matt Furie's iconic "Boys' Club" comic. Solly, the legendary character from this comic, has been reimagined to revive and elevate the memecoin culture. With a stealth launch, no presale, zero taxes, LP burnt, and the contract renounced, $SOLLY is truly a coin for the people, designed to be a perpetual symbol of community and fun. Now residing on the SOLANA blockchain, $SOLLY stands as a fan tribute, transforming into the purple mascot of the purple chain, SOLANA.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SOLLY до AUD
A$--
|1 SOLLY до GBP
￡--
|1 SOLLY до EUR
€--
|1 SOLLY до USD
$--
|1 SOLLY до MYR
RM--
|1 SOLLY до TRY
₺--
|1 SOLLY до JPY
¥--
|1 SOLLY до RUB
₽--
|1 SOLLY до INR
₹--
|1 SOLLY до IDR
Rp--
|1 SOLLY до PHP
₱--
|1 SOLLY до EGP
￡E.--
|1 SOLLY до BRL
R$--
|1 SOLLY до CAD
C$--
|1 SOLLY до BDT
৳--
|1 SOLLY до NGN
₦--
|1 SOLLY до UAH
₴--
|1 SOLLY до VES
Bs--
|1 SOLLY до PKR
Rs--
|1 SOLLY до KZT
₸--
|1 SOLLY до THB
฿--
|1 SOLLY до TWD
NT$--
|1 SOLLY до CHF
Fr--
|1 SOLLY до HKD
HK$--
|1 SOLLY до MAD
.د.م--