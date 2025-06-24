Ціна SolJar (SOLJAR)
Поточна ціна SolJar (SOLJAR) сьогодні становить 0,0000809 USD з ринковою капіталізацією $ 80,89K USD. Ціна SOLJAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolJar:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SolJar протягом дня — +40,53%
- циркуляційна пропозиція – 999,89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolJar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolJar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolJar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolJar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+40,53%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolJar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,89%
+40,53%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Soljar is a non-custodial, spam-free payment platform built on Solana. It allows individuals, freelancers, and businesses to receive stablecoins (USDC, USDT) and SOL directly into on-chain vaults without intermediaries. No KYC. No middlemen. No unnecessary tokens. Users can create vaults or jars, share payment links, and receive funds instantly. Each vault is a smart contract account (PDA) optimized for stablecoin usage, clean, secure, and purpose-built for modern crypto payments.
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