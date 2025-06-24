Сьогоднішня ціна SolJar (SOLJAR)

Поточна ціна SolJar (SOLJAR) сьогодні становить 0,0000809 USD з ринковою капіталізацією $ 80,89K USD. Ціна SOLJAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolJar:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SolJar протягом дня — +40,53%

- циркуляційна пропозиція – 999,89M USD

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