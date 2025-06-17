Ціна soljakey (SOLJAKEY)
Поточна ціна soljakey (SOLJAKEY) сьогодні становить 1,16 USD з ринковою капіталізацією $ 115,59K USD. Ціна SOLJAKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності soljakey:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни soljakey протягом дня — -3,62%
- циркуляційна пропозиція – 99,77K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни soljakey до USD становила $ -0,043584319278356.
За останні 30 днів зміна ціни soljakey до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни soljakey до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни soljakey до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,043584319278356
|-3,62%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін soljakey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,01%
-3,62%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Soljakey, a very well-known influencer in the crypto space.
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