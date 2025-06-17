Сьогоднішня ціна soljakey (SOLJAKEY)

Поточна ціна soljakey (SOLJAKEY) сьогодні становить 1,16 USD з ринковою капіталізацією $ 115,59K USD. Ціна SOLJAKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності soljakey:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни soljakey протягом дня — -3,62%

- циркуляційна пропозиція – 99,77K USD

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