Ціна SOLITO (SOLITO)
Поточна ціна SOLITO (SOLITO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 145.26K USD. Ціна SOLITO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOLITO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 811.09K USD
- зміна ціни SOLITO протягом дня — +236.34%
- циркуляційна пропозиція – 999.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOLITO до USD становила $ +0.00010402.
За останні 30 днів зміна ціни SOLITO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SOLITO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SOLITO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010402
|+236.34%
|30 днів
|$ 0
|+153.57%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SOLITO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.43%
+236.34%
+269.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet $SOLITO, the Solana puppy! 🐶 This is long-term meme launched 11/11 at 11:11 UTC on Pumpfun. Join us in spreading the love and memes with our adorable pup, $SOLITO, leading the way! Together, we’ll make this journey unforgettable. Let’s fetch some great vibes and create a meme-tastic adventure! There’s a lot of exciting things ahead and a lot happening behind the scenes, so just trust the process, participate in raids, tweet, and make memes! That’s all that’s required from the community. Everyone is important!
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