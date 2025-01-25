Ціна SolidLizard (SLIZ)
Поточна ціна SolidLizard (SLIZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLIZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolidLizard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51 USD
- зміна ціни SolidLizard протягом дня — -2.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolidLizard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolidLizard до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolidLizard до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolidLizard до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.55%
|30 днів
|$ 0
|-46.54%
|60 днів
|$ 0
|-66.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolidLizard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-2.55%
-1.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Governance token of SolidLizard protocol, an Arbitrum ve(3,3) community driven DEX
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