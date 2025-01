Що таке SoliDefi ( SOLFI)

SoliDefi is a platform primarily focused on token security. It features a never-before-seen Solana Token/LP locker that pays out APY for locking LP tokens. The utility went live on launch, and most importantly solves a major Solana need while providing an incredible investment opportunity. The platform is set to rapidly expand with the success of the locker – and in light of the increased stability of $SOLFI's holders over time.

Ресурс SoliDefi (SOLFI) Whitepaper Офіційний вебсайт