Ціна SoliDefi (SOLFI)
Поточна ціна SoliDefi (SOLFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SoliDefi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 593.03 USD
- зміна ціни SoliDefi протягом дня — -20.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SoliDefi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SoliDefi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SoliDefi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SoliDefi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-20.66%
|30 днів
|$ 0
|-17.31%
|60 днів
|$ 0
|-22.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SoliDefi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.60%
-20.66%
-37.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SoliDefi is a platform primarily focused on token security. It features a never-before-seen Solana Token/LP locker that pays out APY for locking LP tokens. The utility went live on launch, and most importantly solves a major Solana need while providing an incredible investment opportunity. The platform is set to rapidly expand with the success of the locker – and in light of the increased stability of $SOLFI's holders over time.
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