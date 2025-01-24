Сьогоднішня ціна SolGraph (GRAPH)

Поточна ціна SolGraph (GRAPH) сьогодні становить 0.00843005 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GRAPH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolGraph:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.51 USD

- зміна ціни SolGraph протягом дня — +3.96%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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