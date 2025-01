Що таке SolGraph ( GRAPH)

SolGraph allows you to message Securely, Freely and Privately. You can create groups and make voice chat and video calls with your friends. You can chat privately. All Messages are encrypted. In Version 2.0, $GRAPH tokens and Solana will be able to earn. You will be able to send it to your friends. Version 2.0 is under development and will be released soon.

