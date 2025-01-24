Ціна SolGraph (GRAPH)
Поточна ціна SolGraph (GRAPH) сьогодні становить 0.00843005 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GRAPH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolGraph:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.51 USD
- зміна ціни SolGraph протягом дня — +3.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolGraph до USD становила $ +0.00032107.
За останні 30 днів зміна ціни SolGraph до USD становила $ +0.0016863497.
За останні 60 днів зміна ціни SolGraph до USD становила $ -0.0003786904.
За останні 90 днів зміна ціни SolGraph до USD становила $ +0.001479921871440828.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00032107
|+3.96%
|30 днів
|$ +0.0016863497
|+20.00%
|60 днів
|$ -0.0003786904
|-4.49%
|90 днів
|$ +0.001479921871440828
|+21.29%
Останній аналіз цін SolGraph: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
+3.96%
+13.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolGraph allows you to message Securely, Freely and Privately. You can create groups and make voice chat and video calls with your friends. You can chat privately. All Messages are encrypted. In Version 2.0, $GRAPH tokens and Solana will be able to earn. You will be able to send it to your friends. Version 2.0 is under development and will be released soon.
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