Ціна SolGoat (SOLGOAT)
Поточна ціна SolGoat (SOLGOAT) сьогодні становить 0.00109576 USD з ринковою капіталізацією $ 109.57K USD. Ціна SOLGOAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolGoat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.55 USD
- зміна ціни SolGoat протягом дня — -0.83%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
Отримуйте оновлення цін SOLGOAT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SOLGOAT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolGoat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolGoat до USD становила $ -0.0003893484.
За останні 60 днів зміна ціни SolGoat до USD становила $ -0.0003271337.
За останні 90 днів зміна ціни SolGoat до USD становила $ -0.0006290545350346358.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.83%
|30 днів
|$ -0.0003893484
|-35.53%
|60 днів
|$ -0.0003271337
|-29.85%
|90 днів
|$ -0.0006290545350346358
|-36.47%
Останній аналіз цін SolGoat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.83%
+0.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A COMMUNITY TOKEN CREATED ON THE SOLANA NETWORK.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SOLGOAT до AUD
A$0.001753216
|1 SOLGOAT до GBP
￡0.0008656504
|1 SOLGOAT до EUR
€0.001040972
|1 SOLGOAT до USD
$0.00109576
|1 SOLGOAT до MYR
RM0.0048980472
|1 SOLGOAT до TRY
₺0.0385926672
|1 SOLGOAT до JPY
¥0.17285614
|1 SOLGOAT до RUB
₽0.1147370296
|1 SOLGOAT до INR
₹0.0935998192
|1 SOLGOAT до IDR
Rp17.6735459128
|1 SOLGOAT до PHP
₱0.063663656
|1 SOLGOAT до EGP
￡E.0.0557303536
|1 SOLGOAT до BRL
R$0.006793712
|1 SOLGOAT до CAD
C$0.0015669368
|1 SOLGOAT до BDT
৳0.1309761928
|1 SOLGOAT до NGN
₦1.6962145648
|1 SOLGOAT до UAH
₴0.0459780896
|1 SOLGOAT до VES
Bs0.05588376
|1 SOLGOAT до PKR
Rs0.3050486264
|1 SOLGOAT до KZT
₸0.5736961056
|1 SOLGOAT до THB
฿0.0373215856
|1 SOLGOAT до TWD
NT$0.0359738008
|1 SOLGOAT до CHF
Fr0.000986184
|1 SOLGOAT до HKD
HK$0.0085030976
|1 SOLGOAT до MAD
.د.م0.0110562184