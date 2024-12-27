Сьогоднішня ціна SolGoat (SOLGOAT)

Поточна ціна SolGoat (SOLGOAT) сьогодні становить 0.00109576 USD з ринковою капіталізацією $ 109.57K USD. Ціна SOLGOAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolGoat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.55 USD

- зміна ціни SolGoat протягом дня — -0.83%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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