Сьогоднішня ціна Solgirl

Поточна ціна Solgirl (SG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SG до USD становить $ 0 за SG.

Solgirl наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 284,23, з циркуляційною пропозицією у 588,00M SG. Протягом останніх 24 годин SG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SG змінився на -0,34% за останню годину та на -11,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Solgirl (SG)

Ринкова капіталізація $ 14,28K$ 14,28K $ 14,28K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,28K$ 14,28K $ 14,28K Циркуляційне постачання 588,00M 588,00M 588,00M Загальна пропозиція 587 998 299,409073 587 998 299,409073 587 998 299,409073

Поточна ринкова капіталізація Solgirl — $ 14,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SG — 588,00M, зі загальною пропозицією 587998299.409073. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,28K.