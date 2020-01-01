Токеноміка SolForge Fusion (SFG) Дізнайтеся ключову інформацію про SolForge Fusion (SFG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SolForge Fusion (SFG) SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players. Офіційний вебсайт: https://solforgefusion.com/ Whitepaper: https://stone-blade-entertainment.gitbook.io/solforge-fusion-overview Купити SFG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SolForge Fusion (SFG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SolForge Fusion (SFG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,06M $ 4,06M $ 4,06M Загальна пропозиція: $ 84,43M $ 84,43M $ 84,43M Циркуляційна пропозиція: $ 6,75M $ 6,75M $ 6,75M FDV (повністю розведена вартість): $ 50,75M $ 50,75M $ 50,75M Історичний максимум: $ 3,45 $ 3,45 $ 3,45 Історичний мінімум: $ 0,212965 $ 0,212965 $ 0,212965 Поточна ціна: $ 0,598266 $ 0,598266 $ 0,598266 Дізнайтеся більше про ціну SolForge Fusion (SFG)

Токеноміка SolForge Fusion (SFG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SolForge Fusion (SFG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SFG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SFG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SFG, досліджуйте ціну токена SFG в реальному часі!

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