Сьогоднішня ціна SolForge Fusion (SFG)

Поточна ціна SolForge Fusion (SFG) сьогодні становить 1.36 USD з ринковою капіталізацією $ 5.62M USD. Ціна SFG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolForge Fusion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.31K USD

- зміна ціни SolForge Fusion протягом дня — +0.36%

- циркуляційна пропозиція – 4.13M USD

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