Ціна SolForge Fusion (SFG)
Поточна ціна SolForge Fusion (SFG) сьогодні становить 1.36 USD з ринковою капіталізацією $ 5.62M USD. Ціна SFG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolForge Fusion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.31K USD
- зміна ціни SolForge Fusion протягом дня — +0.36%
- циркуляційна пропозиція – 4.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolForge Fusion до USD становила $ +0.0048743.
За останні 30 днів зміна ціни SolForge Fusion до USD становила $ +0.2785220160.
За останні 60 днів зміна ціни SolForge Fusion до USD становила $ +5.4848683040.
За останні 90 днів зміна ціни SolForge Fusion до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0048743
|+0.36%
|30 днів
|$ +0.2785220160
|+20.48%
|60 днів
|$ +5.4848683040
|+403.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolForge Fusion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
+0.36%
+7.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.
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