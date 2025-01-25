Ціна Solfiles (FILES)
Поточна ціна Solfiles (FILES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FILES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solfiles:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 523.77 USD
- зміна ціни Solfiles протягом дня — -2.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solfiles до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solfiles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solfiles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solfiles до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.13%
|30 днів
|$ 0
|+18.73%
|60 днів
|$ 0
|-4.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solfiles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
-2.13%
+2.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Privacy First: Solfiles uses fancy encryption to make sure that only you and the person you're chatting with can see your messages and files. That means no one else can snoop on your conversations. Locking Chats: Every hour, your chat locks up. Both you and your friend have to agree to unlock it. This adds an extra layer of security, making sure your chats stay private. Sharing Files Safely: You can share files easily on Solfiles. Whether it's photos, documents, or videos, you can send them securely without worrying about someone else getting their hands on them. One-Time View for Files: If you send a photo or document, your friend can only view it once. After that, they'll need your permission to see it again. This stops them from sharing it without your say-so. Different Ways to Chat: Solfiles offers three types of chats: Friendlist: Chat privately with your friends. Wallet to Wallet: Discuss money matters securely.
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