Сьогоднішня ціна Solfiles (FILES)

Поточна ціна Solfiles (FILES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FILES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solfiles:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 523.77 USD

- зміна ціни Solfiles протягом дня — -2.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін FILES до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FILES.