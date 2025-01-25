Сьогоднішня ціна SolFarm (SFARM)

Поточна ціна SolFarm (SFARM) сьогодні становить 0.061157 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SFARM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolFarm:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.75 USD

- зміна ціни SolFarm протягом дня — -4.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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