Ціна SolFarm (SFARM)
Поточна ціна SolFarm (SFARM) сьогодні становить 0.061157 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SFARM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolFarm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.75 USD
- зміна ціни SolFarm протягом дня — -4.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolFarm до USD становила $ -0.00280024190499677.
За останні 30 днів зміна ціни SolFarm до USD становила $ +0.0169514544.
За останні 60 днів зміна ціни SolFarm до USD становила $ +0.0019825692.
За останні 90 днів зміна ціни SolFarm до USD становила $ +0.01453368615917399.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00280024190499677
|-4.37%
|30 днів
|$ +0.0169514544
|+27.72%
|60 днів
|$ +0.0019825692
|+3.24%
|90 днів
|$ +0.01453368615917399
|+31.17%
Останній аналіз цін SolFarm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.37%
+24.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the digital farm game on the SOLFARM, where every blade of grass sprouting becomes an exciting money-making opportunity. With SOLFARM, you can mine coins, expand your farm, and create unique NFTs with each success. Join now to explore the vibrant world of Play-to-Earn, where creativity and earning money blend seamlessly. Make sure you're ready to elevate your farm to new heights on the SOL platform!
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