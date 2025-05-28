Сьогоднішня ціна Soley (SOLEY)

Поточна ціна Soley (SOLEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73,29K USD. Ціна SOLEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Soley:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Soley протягом дня — +1,99%

- циркуляційна пропозиція – 999,85M USD

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