Ціна Soley (SOLEY)
Поточна ціна Soley (SOLEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73,29K USD. Ціна SOLEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Soley:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Soley протягом дня — +1,99%
- циркуляційна пропозиція – 999,85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Soley до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Soley до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Soley до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Soley до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,99%
|30 днів
|$ 0
|+9,97%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Soley: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,69%
+1,99%
+7,67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Soley ($SOLEY) is a meme token on the Solana blockchain representing the spirit of bullish momentum across the ecosystem. Inspired by the imagery of a charging bull, $SOLEY embodies a community-driven movement to "Make Sol Bullish Again." The project was launched with no presale, no team allocation, and no promises of utility—just pure meme culture and viral community energy. $SOLEY’s goal is to unite Solana users through humor, symbolism, and collective speculation, encouraging engagement through memes, charts, and community content.
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