Ціна Solex Finance (SLX)
Поточна ціна Solex Finance (SLX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 89.32 USD. Ціна SLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solex Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Solex Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 7.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solex Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solex Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solex Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solex Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-5.89%
|60 днів
|$ 0
|+13.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solex Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-21.85%
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