Ціна Solend (SLND)
Поточна ціна Solend (SLND) сьогодні становить 0.899405 USD з ринковою капіталізацією $ 69.36M USD. Ціна SLND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solend:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.61K USD
- зміна ціни Solend протягом дня — -8.26%
- циркуляційна пропозиція – 50.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solend до USD становила $ -0.0810301943298648.
За останні 30 днів зміна ціни Solend до USD становила $ -0.1958555120.
За останні 60 днів зміна ціни Solend до USD становила $ -0.0807177313.
За останні 90 днів зміна ціни Solend до USD становила $ +0.2123826675797964.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0810301943298648
|-8.26%
|30 днів
|$ -0.1958555120
|-21.77%
|60 днів
|$ -0.0807177313
|-8.97%
|90 днів
|$ +0.2123826675797964
|+30.91%
Останній аналіз цін Solend: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.45%
-8.26%
+0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solend is an algorithmic, decentralized protocol for lending and borrowing on Solana. Think Aave or Compound on Solana. Solend allows anyone with an internet connection to earn interest by lending their assets, and allows them to use their deposits as collateral for borrowing. Solend's backers include Polychain, Dragonfly, Race, Coinbase Ventures, Solana Ventures, Alameda Research, Stani from Aave, Antonio from dYdX, Balaji Srinivasan, Hart from UMA, 0xMaki, Julian from Ribbon, DCFGod, Petrock, Epsilon Trading, and others.
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