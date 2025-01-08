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Ціна Solend (SLND)

USD

Графік ціни Solend (SLND) в реальному часі

$0.899405
$0.899405$0.899405
-8.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Solend (SLND)

Поточна ціна Solend (SLND) сьогодні становить 0.899405 USD з ринковою капіталізацією $ 69.36M USD. Ціна SLND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solend:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.61K USD
- зміна ціни Solend протягом дня — -8.26%
- циркуляційна пропозиція – 50.60M USD

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Цінові показники Solend (SLND) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solend до USD становила $ -0.0810301943298648.
За останні 30 днів зміна ціни Solend до USD становила $ -0.1958555120.
За останні 60 днів зміна ціни Solend до USD становила $ -0.0807177313.
За останні 90 днів зміна ціни Solend до USD становила $ +0.2123826675797964.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0810301943298648-8.26%
30 днів$ -0.1958555120-21.77%
60 днів$ -0.0807177313-8.97%
90 днів$ +0.2123826675797964+30.91%

Аналіз цін Solend (SLND)

Останній аналіз цін Solend: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.898853
$ 0.898853$ 0.898853

$ 0.988365
$ 0.988365$ 0.988365

$ 16.65
$ 16.65$ 16.65

-1.45%

-8.26%

+0.06%

Ринкова інформація Solend (SLND)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 69.36M
$ 69.36M$ 69.36M

$ 21.61K
$ 21.61K$ 21.61K

50.60M
50.60M 50.60M

Що таке Solend ( SLND)

Solend is an algorithmic, decentralized protocol for lending and borrowing on Solana. Think Aave or Compound on Solana. Solend allows anyone with an internet connection to earn interest by lending their assets, and allows them to use their deposits as collateral for borrowing. Solend's backers include Polychain, Dragonfly, Race, Coinbase Ventures, Solana Ventures, Alameda Research, Stani from Aave, Antonio from dYdX, Balaji Srinivasan, Hart from UMA, 0xMaki, Julian from Ribbon, DCFGod, Petrock, Epsilon Trading, and others.

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Ресурс Solend (SLND)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 SLND до USD
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