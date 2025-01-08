Сьогоднішня ціна Solend (SLND)

Поточна ціна Solend (SLND) сьогодні становить 0.899405 USD з ринковою капіталізацією $ 69.36M USD. Ціна SLND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solend:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.61K USD

- зміна ціни Solend протягом дня — -8.26%

- циркуляційна пропозиція – 50.60M USD

Отримуйте оновлення цін SLND до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SLND.