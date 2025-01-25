Ціна SolDragon (DRAGON)
Поточна ціна SolDragon (DRAGON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DRAGON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolDragon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.11 USD
- зміна ціни SolDragon протягом дня — -5.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolDragon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolDragon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolDragon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolDragon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.76%
|30 днів
|$ 0
|+24.99%
|60 днів
|$ 0
|+0.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolDragon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-5.76%
+5.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
As the next Chinese New Year heralds the Year of the Dragon, so does the blockchain world witness the rise of SolDragon on the Solana network. Much like the mythical creature it draws inspiration from, SolDragon symbolizes strength, wisdom, and a powerful force in the decentralized realm.
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