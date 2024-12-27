Ціна SolDoge (SDOGE)
Поточна ціна SolDoge (SDOGE) сьогодні становить 0.0000179 USD з ринковою капіталізацією $ 177.49K USD. Ціна SDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolDoge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.00K USD
- зміна ціни SolDoge протягом дня — -4.59%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolDoge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolDoge до USD становила $ -0.0000081106.
За останні 60 днів зміна ціни SolDoge до USD становила $ -0.0000082076.
За останні 90 днів зміна ціни SolDoge до USD становила $ +0.000001865439703109072.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.59%
|30 днів
|$ -0.0000081106
|-45.31%
|60 днів
|$ -0.0000082076
|-45.85%
|90 днів
|$ +0.000001865439703109072
|+11.63%
Останній аналіз цін SolDoge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.60%
-4.59%
+3.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolDoge (SDOGE) is your new best friend, a next generation memecoin with a fun-loving attitude and sporting a rad pair of cyber shades. He's running at turbo speed on the Solana blockchain, with lower transaction fees and energy consumption than his predecessors. As a spiritual successor to Dogecoin, the grandfather of crypto memes, SolDoge aims to be a project of the people, where the community is in the driver’s seat. And since 100% of the token supply entered circulation on day one, the community holds all the power and responsibility to build for the future. Wow. The official SolDoge NFT collection will play a key role in community governance.
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