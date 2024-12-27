Сьогоднішня ціна SolDoge (SDOGE)

Поточна ціна SolDoge (SDOGE) сьогодні становить 0.0000179 USD з ринковою капіталізацією $ 177.49K USD. Ціна SDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolDoge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.00K USD

- зміна ціни SolDoge протягом дня — -4.59%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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