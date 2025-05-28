Ціна SolCypher (CYPHER)
Поточна ціна SolCypher (CYPHER) сьогодні становить 0,00125446 USD з ринковою капіталізацією $ 1,25M USD. Ціна CYPHER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolCypher:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SolCypher протягом дня — +23,11%
- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolCypher до USD становила $ +0,0002355.
За останні 30 днів зміна ціни SolCypher до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolCypher до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolCypher до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0002355
|+23,11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolCypher: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5,07%
+23,11%
-24,81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolCypher’s native utility token powering the AI-driven trading ecosystem. Stake $CYPHER to earn a share of platform profits (100%) and LP fees (89%). Designed to reward traders, communities, and ecosystem contributors. SolCypher Trading Bot is a complete trading solution with Snipe Trading, Auto Trading and Copy Trading. We have a full fleet of features including laddered take profit and trailing stop loss.
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