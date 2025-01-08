Сьогоднішня ціна SolChicks Shards (SHARDS)

Поточна ціна SolChicks Shards (SHARDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.38K USD. Ціна SHARDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolChicks Shards:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.19 USD

- зміна ціни SolChicks Shards протягом дня — +0.25%

- циркуляційна пропозиція – 90.42M USD

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