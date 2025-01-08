Ціна SolChicks Shards (SHARDS)
Поточна ціна SolChicks Shards (SHARDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.38K USD. Ціна SHARDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolChicks Shards:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.19 USD
- зміна ціни SolChicks Shards протягом дня — +0.25%
- циркуляційна пропозиція – 90.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolChicks Shards до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolChicks Shards до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolChicks Shards до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolChicks Shards до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.25%
|30 днів
|$ 0
|-0.72%
|60 днів
|$ 0
|-1.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolChicks Shards: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.25%
-0.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SHARDS is the utility token for SolChicks, the leading play-to-earn fantasy game on Solana
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