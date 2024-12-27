Ціна SolChicks (CHICKS)
Поточна ціна SolChicks (CHICKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 119.92K USD. Ціна CHICKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolChicks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 171.54 USD
- зміна ціни SolChicks протягом дня — -0.63%
- циркуляційна пропозиція – 2.06B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolChicks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolChicks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolChicks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolChicks до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.63%
|30 днів
|$ 0
|-9.70%
|60 днів
|$ 0
|+44.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolChicks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.63%
-3.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our mission is to be the leading fantasy NFT PvP and P2E gaming ecosystem on the Solana blockchain. We built our game around adorable SolChick NFT collectibles, where players use their SolChicks as their characters in a unique gaming metaverse.
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