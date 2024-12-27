Сьогоднішня ціна SolChicks (CHICKS)

Поточна ціна SolChicks (CHICKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 119.92K USD. Ціна CHICKS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolChicks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 171.54 USD

- зміна ціни SolChicks протягом дня — -0.63%

- циркуляційна пропозиція – 2.06B USD

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