Токеноміка SOLCAT (SOLCAT) Дізнайтеся ключову інформацію про SOLCAT (SOLCAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SOLCAT (SOLCAT) The mascot of solana. First memecoin with game! PLAY, COLLECT, AND EARN TODAY! More to experience WIN PRIZES & HAVE FUN IN THE BEST COMMUNITY IN WEB3 What are the future plans for SOLCAT? SOLCAT will continue to grow its community, expand its presence in the Solana network, and increase its recognition through strategic campaigns and partnerships. The focus is on building a strong brand and creating value for all $SOLCAT holders. About SOLCAT. $SOLCAT the meme token on Solana, powered by a community that loves fun. $SOLCAT is more than a token—it’s a meowment! Join the craze, hold $SOLCAT, and let’s meow our way to the top together! Офіційний вебсайт: https://solcat.meme/ Купити SOLCAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SOLCAT (SOLCAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SOLCAT (SOLCAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 28.26K $ 28.26K $ 28.26K Загальна пропозиція: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Циркуляційна пропозиція: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (повністю розведена вартість): $ 28.26K $ 28.26K $ 28.26K Історичний максимум: $ 0.00617418 $ 0.00617418 $ 0.00617418 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SOLCAT (SOLCAT)

Токеноміка SOLCAT (SOLCAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SOLCAT (SOLCAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOLCAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOLCAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOLCAT, досліджуйте ціну токена SOLCAT в реальному часі!

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