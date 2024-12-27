Ціна Solcasino Token (SCS)
Поточна ціна Solcasino Token (SCS) сьогодні становить 0.00214556 USD з ринковою капіталізацією $ 10.92M USD. Ціна SCS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solcasino Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.26K USD
- зміна ціни Solcasino Token протягом дня — -2.40%
- циркуляційна пропозиція – 5.09B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solcasino Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solcasino Token до USD становила $ -0.0005547555.
За останні 60 днів зміна ціни Solcasino Token до USD становила $ -0.0009066550.
За останні 90 днів зміна ціни Solcasino Token до USD становила $ -0.001981895024470521.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.40%
|30 днів
|$ -0.0005547555
|-25.85%
|60 днів
|$ -0.0009066550
|-42.25%
|90 днів
|$ -0.001981895024470521
|-48.01%
Останній аналіз цін Solcasino Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.72%
-2.40%
-7.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solcasino.io is one of the top licensed casino currently in the Solana blockchain and it also offers multichain features. It is also rated as the top 5 most used Dapp in Solana according to Dappradar.
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