Сьогоднішня ціна SolCard (SOLC)

Поточна ціна SolCard (SOLC) сьогодні становить 0.03248982 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolCard:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.09K USD

- зміна ціни SolCard протягом дня — +9.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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