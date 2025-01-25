Ціна SolCard (SOLC)
Поточна ціна SolCard (SOLC) сьогодні становить 0.03248982 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolCard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.09K USD
- зміна ціни SolCard протягом дня — +9.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolCard до USD становила $ +0.00273891.
За останні 30 днів зміна ціни SolCard до USD становила $ +0.0062420514.
За останні 60 днів зміна ціни SolCard до USD становила $ +0.0053602679.
За останні 90 днів зміна ціни SolCard до USD становила $ -0.00087408493345673.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00273891
|+9.21%
|30 днів
|$ +0.0062420514
|+19.21%
|60 днів
|$ +0.0053602679
|+16.50%
|90 днів
|$ -0.00087408493345673
|-2.61%
Останній аналіз цін SolCard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
+9.21%
-3.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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