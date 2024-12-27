Сьогоднішня ціна Solbank (SB)

Поточна ціна Solbank (SB) сьогодні становить 86.82 USD з ринковою капіталізацією $ 9.17M USD. Ціна SB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solbank:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 155.50K USD

- зміна ціни Solbank протягом дня — -9.98%

- циркуляційна пропозиція – 105.64K USD

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