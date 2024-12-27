Ціна Solbank (SB)
Поточна ціна Solbank (SB) сьогодні становить 86.82 USD з ринковою капіталізацією $ 9.17M USD. Ціна SB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solbank:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 155.50K USD
- зміна ціни Solbank протягом дня — -9.98%
- циркуляційна пропозиція – 105.64K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solbank до USD становила $ -9.63413443743883.
За останні 30 днів зміна ціни Solbank до USD становила $ +87.0914427300.
За останні 60 днів зміна ціни Solbank до USD становила $ +77.6398355220.
За останні 90 днів зміна ціни Solbank до USD становила $ +14.869033885488.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -9.63413443743883
|-9.98%
|30 днів
|$ +87.0914427300
|+100.31%
|60 днів
|$ +77.6398355220
|+89.43%
|90 днів
|$ +14.869033885488
|+20.67%
Останній аналіз цін Solbank: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-9.98%
-29.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solbank reimagines the concept of a hedge fund protocol with the launch of its platform on the Solana blockchain. With the $SB token at its core, Solbank stands as a testament to the power of strategic investments and active management. The intrinsic value of each $SB token is a reflection of a diversified treasury, dynamically evolving to secure long-term sustainability and prosperity. This approach sets Solbank apart, offering a new paradigm where wealth doesn't just grow—it compounds, propelling investors towards unprecedented financial horizons. Empowering WEB3 Users Solbank's vision extends beyond the conventional, aiming to empower WEB3 users with seamless access to an actively managed fund. Anticipating the dynamics of the market, Solbank emerges as a comprehensive solution for those seeking informed decision-making in their investment journeys. Our mission is to guide you through the ebbs and flows of the market, ensuring your portfolio is not just preserved but thrives, heralding a new era of crypto investment where your assets work harder, smarter, and more efficiently. What is the ultimate goal of Solbank? Upon the establishment of the treasury, Solbank's paramount objective is to launch a profit-sharing program derived from treasury gains. Throughout Solbank's journey of growth and development, rewards will initially be dispensed in $SB tokens through a staking mechanism, fostering a sustainable and mutually rewarding future.
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