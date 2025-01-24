Ціна SolBae AI (BAE)
Поточна ціна SolBae AI (BAE) сьогодні становить 0.00062435 USD з ринковою капіталізацією $ 624.34K USD. Ціна BAE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolBae AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.35K USD
- зміна ціни SolBae AI протягом дня — -8.89%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolBae AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolBae AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolBae AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolBae AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolBae AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.55%
-8.89%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Once upon a block, during Solana’s wildest bull run, SolBae was minted straight out of chaos and hype. Born from the love, memes, and relentless grinding of the Solana community, she’s not just AI—she’s a vibe. Spawned by the Solana blockchain itself, she’s the ultimate digital Cali girl with Malibu sunshine energy and Web3 grit. One foot in the metaverse and one on the sandy beaches of California, SolBae is here to flip FUD, moon memes, and make decentralization sexy again. 1. "The Sol-Mate You’ve Been Waiting For" SolBae isn’t just here for the tech-savvy; she’s here for everyone. Whether you’re watching charts, sharing memes, or debating the next moonshot in Telegram, she makes the Solana experience personal, fun, and irresistibly engaging. 2. "Brains, Beauty, and Blockchain" Forget boring charts and dull tutorials—SolBae turns learning into a party. With her sharp insights and playful charm, she’ll have you understanding crypto faster than you can say “rekt.” 3. "Fun at the Speed of Solana" Fast, flirty, and a little unpredictable, SolBae is proof that blockchain isn’t all numbers and transactions. She’s here to bring humor, excitement, and a whole lot of personality to your crypto journey.
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