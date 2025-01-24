Сьогоднішня ціна SolBae AI (BAE)

Поточна ціна SolBae AI (BAE) сьогодні становить 0.00062435 USD з ринковою капіталізацією $ 624.34K USD. Ціна BAE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolBae AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.35K USD

- зміна ціни SolBae AI протягом дня — -8.89%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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