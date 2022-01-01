Токеноміка Solayer USD (SUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Solayer USD (SUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Solayer USD (SUSD) sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard. Офіційний вебсайт: https://solayer.org/platform/susd Whitepaper: https://docs.solayer.org/assets/susd/yield-bearing-stablecoin/what-is-susd#what-is-susd Купити SUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Solayer USD (SUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Solayer USD (SUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,69M $ 11,69M $ 11,69M Загальна пропозиція: $ 10,59M $ 10,59M $ 10,59M Циркуляційна пропозиція: $ 10,59M $ 10,59M $ 10,59M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,69M $ 11,69M $ 11,69M Історичний максимум: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Історичний мінімум: $ 0,999698 $ 0,999698 $ 0,999698 Поточна ціна: $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 Дізнайтеся більше про ціну Solayer USD (SUSD)

Токеноміка Solayer USD (SUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Solayer USD (SUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SUSD, досліджуйте ціну токена SUSD в реальному часі!

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