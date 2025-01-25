Ціна Solawave (SOLAWAVE)
Поточна ціна Solawave (SOLAWAVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLAWAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solawave:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.22 USD
- зміна ціни Solawave протягом дня — -4.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solawave до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solawave до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solawave до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solawave до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.41%
|30 днів
|$ 0
|-12.87%
|60 днів
|$ 0
|-35.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solawave: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.41%
+8.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Solawave Ecosystem is a Community Driven Meme Protocol Built on The Solana Blockchain with multi-utility protocols.
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