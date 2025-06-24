Ціна SolarSx (SX)
Поточна ціна SolarSx (SX) сьогодні становить 0,063667 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна SX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolarSx:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SolarSx протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolarSx до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolarSx до USD становила $ -0,0434567321.
За останні 60 днів зміна ціни SolarSx до USD становила $ -0,0157774975.
За останні 90 днів зміна ціни SolarSx до USD становила $ -0,04798343366805526.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0,0434567321
|-68,25%
|60 днів
|$ -0,0157774975
|-24,78%
|90 днів
|$ -0,04798343366805526
|-42,97%
Останній аналіз цін SolarSx: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolarSX is revolutionizing the cryptocurrency mining industry by integrating renewable energy, specifically solar power, with blockchain technology. The platform addresses many of the key challenges faced by traditional mining, such as excessive energy consumption, environmental impact, and limited accessibility for small participants. By leveraging solar farms, SolarSX offers a sustainable alternative to the energy-intensive processes of cryptocurrency mining, significantly reducing its carbon footprint. Additionally, SolarSX taps into the growing trend of Real-World Asset (RWA) tokenization, enabling participants to access fractional shares of mining machines through Non-Fungible Tokens (NFTs). This democratizes access to cryptocurrency mining, allowing smaller participants to participate and earn rewards without the technical or financial challenges of operating mining hardware. The convergence of renewable energy and blockchain technology through SolarSX creates a platform that is both eco-friendly and highly scalable. Participants benefit from the platform’s sustainable mining practices while engaging in the rapidly expanding cryptocurrency market. SolarSX provides an efficient and transparent mining operation, promoting an environmentally conscious approach to one of the most energy-intensive industries. Through the tokenization of mining machines, SolarSX ensures that cryptocurrency mining is efficient and sustainable, contributing to the global effort of reducing environmental impact.
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