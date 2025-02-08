Ціна Solarflare (FLARE)
Поточна ціна Solarflare (FLARE) сьогодні становить 0.0000527 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLARE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solarflare:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.47 USD
- зміна ціни Solarflare протягом дня — +2.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solarflare до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solarflare до USD становила $ -0.0000241787.
За останні 60 днів зміна ціни Solarflare до USD становила $ -0.0000377231.
За останні 90 днів зміна ціни Solarflare до USD становила $ -0.00006532299589526385.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.31%
|30 днів
|$ -0.0000241787
|-45.87%
|60 днів
|$ -0.0000377231
|-71.58%
|90 днів
|$ -0.00006532299589526385
|-55.34%
Останній аналіз цін Solarflare: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.31%
-28.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solarflare is a decentralized exchange, providing liquidity and enabling peer-to-peer transactions on the Moonbeam Network. The goal is to provide a comprehensive and convenient, one-stop platform for the cryptocurrency community.
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