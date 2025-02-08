Сьогоднішня ціна Solarflare (FLARE)

Поточна ціна Solarflare (FLARE) сьогодні становить 0.0000527 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLARE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solarflare:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.47 USD

- зміна ціни Solarflare протягом дня — +2.31%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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