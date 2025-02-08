Ціна SOLAREUM (SOLAREUM)
Поточна ціна SOLAREUM (SOLAREUM) сьогодні становить 0.00000184 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLAREUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOLAREUM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.19 USD
- зміна ціни SOLAREUM протягом дня — +2.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOLAREUM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SOLAREUM до USD становила $ -0.0000000899.
За останні 60 днів зміна ціни SOLAREUM до USD становила $ +0.0000000769.
За останні 90 днів зміна ціни SOLAREUM до USD становила $ +0.0000000718219789547756.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.21%
|30 днів
|$ -0.0000000899
|-4.88%
|60 днів
|$ +0.0000000769
|+4.18%
|90 днів
|$ +0.0000000718219789547756
|+4.06%
Останній аналіз цін SOLAREUM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.21%
-13.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
🔥 Solana is Ethereum - $SOLAREUM Raj, the co-founder of Solana, has described Solana as an Ethereum Layer 2 through the Wormhole eigenlayer. He believes that once danksharding is scaled up, it will be possible to submit all Solana blocks into some data validating bridge contract on Ethereum, revolutionizing the crypto world. TG : https://t.me/solareum_sol TWT : https://x.com/solareum_sol WEB : https://solareum-sol.com/
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