Ціна Solarbeam (SOLAR)
Поточна ціна Solarbeam (SOLAR) сьогодні становить 0.01053234 USD з ринковою капіталізацією $ 336.18K USD. Ціна SOLAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solarbeam:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.67 USD
- зміна ціни Solarbeam протягом дня — -0.71%
- циркуляційна пропозиція – 31.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solarbeam до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solarbeam до USD становила $ -0.0023112609.
За останні 60 днів зміна ціни Solarbeam до USD становила $ +0.0028003522.
За останні 90 днів зміна ціни Solarbeam до USD становила $ -0.001255316813087508.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.71%
|30 днів
|$ -0.0023112609
|-21.94%
|60 днів
|$ +0.0028003522
|+26.59%
|90 днів
|$ -0.001255316813087508
|-10.64%
Останній аналіз цін Solarbeam: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.16%
-0.71%
+17.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solarbeam is a DEX on Moonriver, it harnesses the power of the Moonriver Parachain that is built on Kusama to provide a safe and seamless DEX experience for all users.
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