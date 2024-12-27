Сьогоднішня ціна SolARBa (SOLARBA)

Поточна ціна SolARBa (SOLARBA) сьогодні становить 0.828776 USD з ринковою капіталізацією $ 424.87K USD. Ціна SOLARBA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolARBa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.80K USD

- зміна ціни SolARBa протягом дня — -7.03%

- циркуляційна пропозиція – 512.65K USD

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