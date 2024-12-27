Ціна SolARBa (SOLARBA)
Поточна ціна SolARBa (SOLARBA) сьогодні становить 0.828776 USD з ринковою капіталізацією $ 424.87K USD. Ціна SOLARBA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolARBa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.80K USD
- зміна ціни SolARBa протягом дня — -7.03%
- циркуляційна пропозиція – 512.65K USD
Отримуйте оновлення цін SOLARBA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SOLARBA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolARBa до USD становила $ -0.0627483063168494.
За останні 30 днів зміна ціни SolARBa до USD становила $ -0.3211119132.
За останні 60 днів зміна ціни SolARBa до USD становила $ -0.2313462730.
За останні 90 днів зміна ціни SolARBa до USD становила $ -0.6278811955680627.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0627483063168494
|-7.03%
|30 днів
|$ -0.3211119132
|-38.74%
|60 днів
|$ -0.2313462730
|-27.91%
|90 днів
|$ -0.6278811955680627
|-43.10%
Останній аналіз цін SolARBa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
-7.03%
-24.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolArba is a deflationary utility token. We have a unique Solana Volume but that provides consistent buybacks for LP Adds and burns. In addition there is revenue shar for holders. We have multiple pools that provide an arbitrage opportunity and a 2% Tax on Fluxbeam and transfers. The team is DOXXED and continues to build additonal utilities based on the feedback of our community. We are excited to expand to new DEXs and grow our market share.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SOLARBA до AUD
A$1.3260416
|1 SOLARBA до GBP
￡0.65473304
|1 SOLARBA до EUR
€0.7873372
|1 SOLARBA до USD
$0.828776
|1 SOLARBA до MYR
RM3.70462872
|1 SOLARBA до TRY
₺29.18949072
|1 SOLARBA до JPY
¥130.739414
|1 SOLARBA до RUB
₽86.78113496
|1 SOLARBA до INR
₹70.79404592
|1 SOLARBA до IDR
Rp13,367.35296728
|1 SOLARBA до PHP
₱48.1518856
|1 SOLARBA до EGP
￡E.42.15154736
|1 SOLARBA до BRL
R$5.1384112
|1 SOLARBA до CAD
C$1.18514968
|1 SOLARBA до BDT
৳99.06359528
|1 SOLARBA до NGN
₦1,282.92867248
|1 SOLARBA до UAH
₴34.77544096
|1 SOLARBA до VES
Bs42.267576
|1 SOLARBA до PKR
Rs230.72295064
|1 SOLARBA до KZT
₸433.91396256
|1 SOLARBA до THB
฿28.22811056
|1 SOLARBA до TWD
NT$27.20871608
|1 SOLARBA до CHF
Fr0.7458984
|1 SOLARBA до HKD
HK$6.43130176
|1 SOLARBA до MAD
.د.م8.36234984