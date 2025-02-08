Ціна Solar Energy (SEG)
Поточна ціна Solar Energy (SEG) сьогодні становить 0.00002823 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SEG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solar Energy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.45 USD
- зміна ціни Solar Energy протягом дня — -1.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solar Energy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solar Energy до USD становила $ -0.0000046812.
За останні 60 днів зміна ціни Solar Energy до USD становила $ -0.0000061133.
За останні 90 днів зміна ціни Solar Energy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.09%
|30 днів
|$ -0.0000046812
|-16.58%
|60 днів
|$ -0.0000061133
|-21.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solar Energy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.09%
-13.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solar Energy ($SEG) is a deflationary BEP20 token from Binance Smart Chain, self-sustaining with a decentralized ecosystem that has $BUSD as a reward for investors. At Solar Energy, in addition to the gains from currency appreciation, which naturally occur with the entry of new investors and all holders will earn a share of all the profit generated by the Plants created by the Solar Energy team. A differential that few currencies have in the Defi market and that our investors will have access to.
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