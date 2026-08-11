Сьогоднішня ціна Solar

Поточна ціна Solar (SXP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 94,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SXP до USD становить $ 0 за SXP.

Solar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 134 561, з циркуляційною пропозицією у 673,39M SXP. Протягом останніх 24 годин SXP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00348693 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5,79, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SXP змінився на -- за останню годину та на -94,27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,56.

Ринкова інформація щодо Solar (SXP)

Ринкова капіталізація $ 134,56K$ 134,56K $ 134,56K Обсяг (за 24 год) $ 4,56$ 4,56 $ 4,56 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 134,56K$ 134,56K $ 134,56K Циркуляційне постачання 673,39M 673,39M 673,39M Загальна пропозиція 673 393 198,71 673 393 198,71 673 393 198,71

Поточна ринкова капіталізація Solar — $ 134,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,56. Циркуляційна пропозиція SXP — 673,39M, зі загальною пропозицією 673393198.71. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 134,56K.