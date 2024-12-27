Ціна SOLAPE (SOLAPE)
Поточна ціна SOLAPE (SOLAPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 168.29K USD. Ціна SOLAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOLAPE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.10 USD
- зміна ціни SOLAPE протягом дня — +11.71%
- циркуляційна пропозиція – 298.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOLAPE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SOLAPE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SOLAPE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SOLAPE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.71%
|30 днів
|$ 0
|-55.91%
|60 днів
|$ 0
|+44.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SOLAPE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
+11.71%
-11.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SOL-Ape is the Solana ecosystem’s favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community.
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