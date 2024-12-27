Сьогоднішня ціна SOLAPE (SOLAPE)

Поточна ціна SOLAPE (SOLAPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 168.29K USD. Ціна SOLAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SOLAPE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.10 USD

- зміна ціни SOLAPE протягом дня — +11.71%

- циркуляційна пропозиція – 298.40M USD

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