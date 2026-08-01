Сьогоднішня ціна SolAngeles

Поточна ціна SolAngeles (SOLANGELES) сьогодні становить $ 0,0014865, зі зміною 18,27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOLANGELES до USD становить $ 0,0014865 за SOLANGELES.

SolAngeles наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 484 670, з циркуляційною пропозицією у 998,82M SOLANGELES. Протягом останніх 24 годин SOLANGELES торгувався між $ 0,00122662 (мінімум) та $ 0,00164127 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0080594, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOLANGELES змінився на +2,10% за останню годину та на +7,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,01M.

Ринкова інформація щодо SolAngeles (SOLANGELES)

Ринкова капіталізація $ 1,48M$ 1,48M $ 1,48M Обсяг (за 24 год) $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,48M$ 1,48M $ 1,48M Циркуляційне постачання 998,82M 998,82M 998,82M Загальна пропозиція 998 815 622,624848 998 815 622,624848 998 815 622,624848

Поточна ринкова капіталізація SolAngeles — $ 1,48M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,01M. Циркуляційна пропозиція SOLANGELES — 998,82M, зі загальною пропозицією 998815622.624848. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,48M.