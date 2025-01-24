Сьогоднішня ціна SolanaPrime (PRIME)

Поточна ціна SolanaPrime (PRIME) сьогодні становить 0.00302691 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRIME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolanaPrime:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.39 USD

- зміна ціни SolanaPrime протягом дня — -0.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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