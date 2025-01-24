Ціна SolanaPrime (PRIME)
Поточна ціна SolanaPrime (PRIME) сьогодні становить 0.00302691 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRIME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolanaPrime:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.39 USD
- зміна ціни SolanaPrime протягом дня — -0.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін PRIME до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PRIME.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolanaPrime до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolanaPrime до USD становила $ -0.0030262912.
За останні 60 днів зміна ціни SolanaPrime до USD становила $ -0.0002633457.
За останні 90 днів зміна ціни SolanaPrime до USD становила $ -0.001911215522847579.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.72%
|30 днів
|$ -0.0030262912
|-99.97%
|60 днів
|$ -0.0002633457
|-8.70%
|90 днів
|$ -0.001911215522847579
|-38.70%
Останній аналіз цін SolanaPrime: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-0.72%
-1.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolanaPrime is the first VC DAO and launchpad for the next generation of GameFi and DeFi projects on the Solana ecosystem. Capital markets efficiency and deflationary tokenomics are at the core of our launchpad, built by veterans of the industry. SolanaPrime's tokenomics are deflationary due to IDO participation fees. It's not free anymore to make Xs - sometimes its better to skip. Furthermore, SolanaPrime combines a unique insurance fund to protect investors and ensure maximal capital efficiency. Our unique Tokenized Index Pool of IDO'd tokens provides allows community exposure to a less risky portafolio. Tradeable NFT Tier allocations supercharge token velocity and make stake PRIME capital work.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PRIME до AUD
A$0.0047825178
|1 PRIME до GBP
￡0.002421528
|1 PRIME до EUR
€0.0028755645
|1 PRIME до USD
$0.00302691
|1 PRIME до MYR
RM0.0132275967
|1 PRIME до TRY
₺0.1080304179
|1 PRIME до JPY
¥0.4732271094
|1 PRIME до RUB
₽0.2973333693
|1 PRIME до INR
₹0.2610709875
|1 PRIME до IDR
Rp48.8211221973
|1 PRIME до PHP
₱0.1766504676
|1 PRIME до EGP
￡E.0.1521930348
|1 PRIME до BRL
R$0.0177982308
|1 PRIME до CAD
C$0.0043284813
|1 PRIME до BDT
৳0.3692527509
|1 PRIME до NGN
₦4.6783618269
|1 PRIME до UAH
₴0.1268880672
|1 PRIME до VES
Bs0.16950696
|1 PRIME до PKR
Rs0.8438419698
|1 PRIME до KZT
₸1.5683328783
|1 PRIME до THB
฿0.1017949833
|1 PRIME до TWD
NT$0.0990102261
|1 PRIME до CHF
Fr0.002724219
|1 PRIME до HKD
HK$0.0235493598
|1 PRIME до MAD
.د.م0.0302085618