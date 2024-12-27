Сьогоднішня ціна SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

Поточна ціна SolanaHub staked SOL (HUBSOL) сьогодні становить 202.49 USD з ринковою капіталізацією $ 16.11M USD. Ціна HUBSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolanaHub staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02M USD

- зміна ціни SolanaHub staked SOL протягом дня — +0.12%

- циркуляційна пропозиція – 79.59K USD

Отримуйте оновлення цін HUBSOL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HUBSOL.