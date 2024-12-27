Ціна SolanaHub staked SOL (HUBSOL)
Поточна ціна SolanaHub staked SOL (HUBSOL) сьогодні становить 202.49 USD з ринковою капіталізацією $ 16.11M USD. Ціна HUBSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolanaHub staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.02M USD
- зміна ціни SolanaHub staked SOL протягом дня — +0.12%
- циркуляційна пропозиція – 79.59K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolanaHub staked SOL до USD становила $ +0.2378.
За останні 30 днів зміна ціни SolanaHub staked SOL до USD становила $ -38.5461786410.
За останні 60 днів зміна ціни SolanaHub staked SOL до USD становила $ +18.6429708140.
За останні 90 днів зміна ціни SolanaHub staked SOL до USD становила $ +39.2882815063615.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.2378
|+0.12%
|30 днів
|$ -38.5461786410
|-19.03%
|60 днів
|$ +18.6429708140
|+9.21%
|90 днів
|$ +39.2882815063615
|+24.07%
Останній аналіз цін SolanaHub staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
+0.12%
+0.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users
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