Сьогоднішня ціна Solanacorn (CORN)

Поточна ціна Solanacorn (CORN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.48M USD. Ціна CORN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solanacorn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 226.55K USD

- зміна ціни Solanacorn протягом дня — +0.45%

- циркуляційна пропозиція – 694.05B USD

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