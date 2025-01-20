Ціна Solanacorn (CORN)
Поточна ціна Solanacorn (CORN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.48M USD. Ціна CORN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solanacorn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 226.55K USD
- зміна ціни Solanacorn протягом дня — +0.45%
- циркуляційна пропозиція – 694.05B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solanacorn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solanacorn до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solanacorn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solanacorn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.45%
|30 днів
|$ 0
|-38.08%
|60 днів
|$ 0
|-20.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solanacorn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.47%
+0.45%
-23.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
REAL UNICORN *nothing gram, fabricated equivalent of 1 nanogram of imaginary animal byproduct +Each token contains no less than 1 ng of unicorn kidney suspended in a proprietary blend of Yugoslavian chicken gizzards, North Korean virgin tears, and Appalachian "meth head" adrenaline gland extract (organic). ^Do not consume if you have an allergy to being based. Why $CORN? Despite claims from certain Swaps and Bots, our independent lab studies show that no real unicorn has ever been distributed on blockchain. We're here to change that. Will I actually receive unicorn after purchasing the token? No, you will not receive parts of an imaginary magical creature after purchasing this token. However, we do GUARANTEE you that $CORN token is as real as any other token in your cryptocurrency wallet! Where does the $CORN come from? All $CORN originated from our founder, Charlie (see more here). Like horses, unicorn kidneys weigh 500-700g. Charlie's 694.20g kidney was stolen by Candy Mountain in 2005. Thanks to recent geopolitical events and clinical-grade hallucinogens, we were able to acquire his kidney and magically inscribe it on to the Ethereum blockchain. Each $CORN token corresponds to 1 nanogram of desiccated unicorn kidney.
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