Сьогоднішня ціна Solanaconda (SONDA)

Поточна ціна Solanaconda (SONDA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SONDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solanaconda:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 309.33 USD

- зміна ціни Solanaconda протягом дня — +9.95%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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