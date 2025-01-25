Ціна Solanaconda (SONDA)
Поточна ціна Solanaconda (SONDA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SONDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solanaconda:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 309.33 USD
- зміна ціни Solanaconda протягом дня — +9.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solanaconda до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solanaconda до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solanaconda до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solanaconda до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.95%
|30 днів
|$ 0
|+13.95%
|60 днів
|$ 0
|-20.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solanaconda: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.14%
+9.95%
+11.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Snake of Solana
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