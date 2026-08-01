Сьогоднішня ціна solanaclawd

Поточна ціна solanaclawd (CLAWD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAWD до USD становить $ 0 за CLAWD.

solanaclawd наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 46,355, з циркуляційною пропозицією у 775.00M CLAWD. Протягом останніх 24 годин CLAWD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAWD змінився на -0.24% за останню годину та на +11.70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо solanaclawd (CLAWD)

Ринкова капіталізація $ 46.36K$ 46.36K $ 46.36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46.36K$ 46.36K $ 46.36K Циркуляційне постачання 775.00M 775.00M 775.00M Загальна пропозиція 775,003,825.504904 775,003,825.504904 775,003,825.504904

Поточна ринкова капіталізація solanaclawd — $ 46.36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAWD — 775.00M, зі загальною пропозицією 775003825.504904. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46.36K.