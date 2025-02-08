Ціна Solana Wars (SOLWARS)
Поточна ціна Solana Wars (SOLWARS) сьогодні становить 0.00024252 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLWARS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solana Wars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.58 USD
- зміна ціни Solana Wars протягом дня — +2.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solana Wars до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solana Wars до USD становила $ -0.0001428493.
За останні 60 днів зміна ціни Solana Wars до USD становила $ -0.0001675221.
За останні 90 днів зміна ціни Solana Wars до USD становила $ -0.0007791347490166635.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.40%
|30 днів
|$ -0.0001428493
|-58.90%
|60 днів
|$ -0.0001675221
|-69.07%
|90 днів
|$ -0.0007791347490166635
|-76.26%
Останній аналіз цін Solana Wars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.40%
-35.28%
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