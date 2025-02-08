Сьогоднішня ціна Solana Wars (SOLWARS)

Поточна ціна Solana Wars (SOLWARS) сьогодні становить 0.00024252 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLWARS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solana Wars:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.58 USD

- зміна ціни Solana Wars протягом дня — +2.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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