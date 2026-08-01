Сьогоднішня ціна Solana Swap

Поточна ціна Solana Swap (SOS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOS до USD становить $ 0 за SOS.

Solana Swap наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 156 149, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SOS. Протягом останніх 24 годин SOS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5,69, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOS змінився на -0,34% за останню годину та на +9,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,19K.

Ринкова інформація щодо Solana Swap (SOS)

Ринкова капіталізація $ 156,15K$ 156,15K $ 156,15K Обсяг (за 24 год) $ 1,19K$ 1,19K $ 1,19K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 156,15K$ 156,15K $ 156,15K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Solana Swap — $ 156,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,19K. Циркуляційна пропозиція SOS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 156,15K.