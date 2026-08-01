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Поточна ціна Solana Swap сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SOS становить 156 149 USD. Відстежуйте оновлення цін SOS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Solana Swap сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SOS становить 156 149 USD. Відстежуйте оновлення цін SOS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SOS

Інформація про ціну SOS

Що таке SOS

Офіційний вебсайт SOS

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Ціна Solana Swap (SOS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SOS до USD:

$0,00015608
$0,00015608$0,00015608
-0,02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Solana Swap (SOS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:56:19 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Solana Swap

Поточна ціна Solana Swap (SOS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOS до USD становить $ 0 за SOS.

Solana Swap наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 156 149, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SOS. Протягом останніх 24 годин SOS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5,69, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOS змінився на -0,34% за останню годину та на +9,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,19K.

Ринкова інформація щодо Solana Swap (SOS)

$ 156,15K
$ 156,15K$ 156,15K

$ 1,19K
$ 1,19K$ 1,19K

$ 156,15K
$ 156,15K$ 156,15K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Solana Swap — $ 156,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,19K. Циркуляційна пропозиція SOS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 156,15K.

Історія ціни Solana Swap у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5,69
$ 5,69$ 5,69

$ 0
$ 0$ 0

-0,34%

-1,74%

+9,43%

+9,43%

Історія ціни Solana Swap (SOS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solana Swap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solana Swap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solana Swap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solana Swap до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,74%
30 днів$ 0-6,23%
60 днів$ 0-8,41%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Solana Swap

Прогноз ціни Solana Swap (SOS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SOS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Solana Swap (SOS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Solana Swap потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Solana Swap у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SOS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Solana Swap.

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Про Solana Swap

Яка зараз ринкова ціна SOS?

Зараз його вартість становить ₴, що відображає зміну ціни на -1.74% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Solana Swap на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, SOS демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для SOS?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- SOS. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Solana Swap?

Він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність SOS на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре SOS інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Solana Swap

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:56:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Solana Swap (SOS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,01707$0,01707

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-25,56%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

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$0,002500
$0,002500$0,002500

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TradingRazor

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RAZOR

$0,00611
$0,00611$0,00611

+35,77%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003254
$0,0003254$0,0003254

+22,79%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,7388
$2,7388$2,7388

+13,17%

Myros

Myros

MY

$0,0110
$0,0110$0,0110

+7,84%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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