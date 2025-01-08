Сьогоднішня ціна Solana Summer (SUMMER)

Поточна ціна Solana Summer (SUMMER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.80K USD. Ціна SUMMER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solana Summer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.48 USD

- зміна ціни Solana Summer протягом дня — -8.00%

- циркуляційна пропозиція – 818.17M USD

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